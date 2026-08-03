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Игрок «Краснодара» Жубал назвал игрока, который заменит Сперцяна в команде

Игрок «Краснодара» Жубал назвал игрока, который заменит Сперцяна в команде
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Игрок «Краснодара» Жубал считает, что полузащитник команды Никита Кривцов способен заменить Эдуарда Сперцяна, перешедшего в саудовский «Аль-Ахли» перед началом сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Есть ли в команде игроки, которые смогут заменить Эдуарда Сперцяна в команде?
— Эдо определённо был для нас очень важным игроком. Мы его очень ценим: он принёс нашей команде много побед, к тому же был нашим капитаном. Но у нас очень много хороших игроков, и наша скамейка позволяет заменять тех, кого мы потеряли. Допустим, Никита Кривцов и до этого хорошо себя показывал, а сейчас продолжает набирать форму — в общем, проводит хороший сезон. И мы дальше будем продолжать побеждать и стремиться к первому месту, — сказал Жубал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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