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Байер— Севилья: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 16:30 8 августа

«Чемпионат» и Okko покажут товарищеский матч между «Байером» и «Севильей»
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Сегодня, 8 августа, в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Байер» (Германия) и «Севилья» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Сьерра – 16'     1:1 Шик – 66'     2:1 Шик – 79'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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