В «Оренбурге» сообщили о прибытии Томпсона после неявки в расположение команды

Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон вернулся в расположение клуба после неявки к началу чемпионата России. Ранее президент команды Кирилл Волженкин, комментируя отсутствие форварда на сборах, пообещал оштрафовать чилийца.

«Хорди Томпсон прилетел, находится в Оренбурге и проводит индивидуальные тренировки с тренерами клуба», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга» корреспонденту «Чемпионата» Николаю Баранову.

Томсон стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом оренбуржцев в прошлом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, забив пять голов и оформив шесть результативных передач в 28 матчах чемпионата.