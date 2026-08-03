«От политики нужно уходить». Тихонов — о позиции фанатов «Спартака» против подписания Даку

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с заявлением активных болельщиков красно-белых Crazy North против трансфера албанского нападающего Мирлинда Даку из «Рубина».

— Важная история с взаимоотношением с болельщиками. Вы сами знаете, что Даку албанец и у него соответствующие татуировки, свои взгляды. Они противоречат взглядам активных фанатов «Спартака». Вы что думаете?

— Я вообще об этом не думаю. Если бы вы сейчас об этом не сказали, то я бы и не знал. Послушайте, от политики нужно уходить. Всё-таки это спорт, это футбол. В данный момент «Спартаку» нужен нападающий. Они заплатят ему любые деньги, дадут зарплату. Для него это счастье — перейти в «Спартак», играющую команду. Он знает, что такое российский футбол, адаптирован к нему. Сейчас или никогда, — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее СМИ сообщили, что Даку близок к переходу в «Спартак».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.