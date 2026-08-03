«Велес» одержал волевую победу над «Ротором» и поднялся на второе место в Первой лиге

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между московским «Велесом» и волгоградским «Ротором». Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Черемных из Перми. Волевую победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 33-й минуте нападающий «Ротора» Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт. На 67-й минуте форвард «Велеса» Захар Тарасенко восстановил равенство в счёте. На 84-й минуте вышедший на замену Артур Мурза принёс столичной команде победу.

Таким образом, «Велес» довёл количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялся на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» — три очка. «Ротор» располагается на девятой строчке с шестью очками.