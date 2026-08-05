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Мальорка — ПСЖ: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию, 5 августа 2026

«Мальорка» — «ПСЖ»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Мальорка» (Испания) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча «Мальорка» — «ПСЖ» в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Мальорка» набрала 42 очка и заняла 18-е место. Клуб из Пальма-де-Мальорка покинул Примеру. По результатам прошедшего сезона чемпионата Франции «ПСЖ» заработал 76 очков и расположился на первой строчке. Парижский клуб выиграл Лигу чемпионов.

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