«Мальорка» — «ПСЖ»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Мальорка» (Испания) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00. В прямом эфире встречу покажет Okko.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Мальорка» набрала 42 очка и заняла 18-е место. Клуб из Пальма-де-Мальорка покинул Примеру. По результатам прошедшего сезона чемпионата Франции «ПСЖ» заработал 76 очков и расположился на первой строчке. Парижский клуб выиграл Лигу чемпионов.

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