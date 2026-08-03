Сергей Ташуев: рановато оценивать работу Игдисамова — у ЦСКА нет звёздного состава

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о работе Дмитрия Игдисамова на посту наставника ЦСКА.

«Сложно оценивать тренера по двум матчам. Армейцы заработали четыре очка. «Крылья Советов» тоже крепкая команда. Прошлый сезон они провели достаточно успешно. Ребята игровые и сыгранные. Ничего удивительного, что они сыграли вничью с ЦСКА. Это футбол. Тем более армейцы не обладают звёздным составом. Он хороший, много наших интересных ребят. Но пока рановато оценивать Игдисамова», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После двух матчей в чемпионате России ЦСКА набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице.