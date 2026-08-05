«Челси» — «Ювентус»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 5 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Ювентус» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Кай Так» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.
Права на трансляцию товарищеского матча «Челси» — «Ювентус» в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 52 очка и занял 10-е место. Лондонский клуб не квалифицировался в еврокубки. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Ювентус» заработал 69 очков и расположился на шестой строчке. Туринский клуб вышел в Лигу Европы.
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