Переговоры «Зенита» с «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены, названа причина — ESPN

Переговоры между «Зенитом» с «Крузейро» по трансферу нападающего Луиса Энрике приостановлены, сообщает ESPN.

«Зенит» уполномочил агентов предложить футболиста бразильскому клубу, однако сине-бело-голубые хотели включить в переговоры защитника Джонатана Жезуса или нападающего Кени Арройо, что было отклонено «Крузейро». Бразильский клуб был заинтересован исключительно в финансовой сделке без обмена игроков из своего состава. Таким образом, переговоры зашли в тупик.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.