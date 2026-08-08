«Челси» — «Милан»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Милан» (Италия). Игра пройдёт в Джакарте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 52 очка и занял 10-е место. Лондонский клуб не квалифицировался в еврокубки. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Милан» заработал 70 очков и расположился на пятой строчке. Миланский клуб не вышел в Лигу чемпионов.

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