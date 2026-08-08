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Челси — Милан: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию, 8 августа 2026

«Челси» — «Милан»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 8 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Милан» (Италия). Игра пройдёт в Джакарте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча «Челси» — «Милан» в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Педро – 45+2'     2:0 Педро – 46'     3:0 Кайседо – 50'    

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 52 очка и занял 10-е место. Лондонский клуб не квалифицировался в еврокубки. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Милан» заработал 70 очков и расположился на пятой строчке. Миланский клуб не вышел в Лигу чемпионов.

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