«Ливерпуль» — «Монако»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Ливерпуль» (Англия) и «Монако» (Монако). Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 60 очков и занял пятое место. Мерсисайдцы квалифицировались в Лигу чемпионов. По результатам прошедшего сезона чемпионата Франции «Монако» заработал 54 очка и расположился на седьмой строчке. Монегаски сыграют в квалификации Лиги конференций.

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