«Ливерпуль» — «Монако»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Ливерпуль» (Англия) и «Монако» (Монако). Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
Права на трансляцию товарищеского матча «Ливерпуль» — «Монако» в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Исак – 16' 2:0 Вирц – 29' 2:1 Головин – 44' 2:2 Биерет – 56' 2:3 Бруннер – 88'
По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 60 очков и занял пятое место. Мерсисайдцы квалифицировались в Лигу чемпионов. По результатам прошедшего сезона чемпионата Франции «Монако» заработал 54 очка и расположился на седьмой строчке. Монегаски сыграют в квалификации Лиги конференций.
Российские футболисты за рубежом:
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