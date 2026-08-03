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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 3 августа

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 3 августа
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Сегодня, 3 августа, состоялись два матча в рамках 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Первой лиги 3 августа:

«Уфа» — «КАМАЗ» — 1:1;
«Велес» — «Ротор» — 2:0.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород». У команды максимум набранных очков — 12 в четырёх играх. Но вторую строчку поднялся «Велес», который довёл число очков до девяти. На третьем и четвёртом местах располагаются «Спартак» Кострома и «Уфа», у которых по восемь очков. В зоне вылета находятся «Текстильщик» (два очка), «КАМАЗ» (одно) и «СКА-Хабаровск», который ещё не набрал ни одного очка.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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