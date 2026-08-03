Результаты матчей 4-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Завершился 4-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.
Результаты матчей 4-го тура Первой лиги:
1 августа, суббота:
«Ленинградец» — «Сочи» — 2:1;
«Нефтехимик» — «Текстильщик» — 1:0;
«Спартак» Кострома — «Енисей» — 2:2.
2 августа, воскресенье:
«СКА-Хабаровск» — «Урал» — 0:3;
«Арсенал» Тула — «Торпедо» Москва — 1:0;
«Волга» Ульяновск — «Челябинск» — 0:2;
«Нижний Новгород» — «Шинник» — 3:0.
3 августа, понедельник:
«Уфа» — «КАМАЗ» — 1:1.
«Велес» — «Ротор» — 2:1.
По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.