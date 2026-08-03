Результаты матчей 4-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Завершился 4-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 4-го тура Первой лиги:

1 августа, суббота:

«Ленинградец» — «Сочи» — 2:1;

«Нефтехимик» — «Текстильщик» — 1:0;

«Спартак» Кострома — «Енисей» — 2:2.

2 августа, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» — «Урал» — 0:3;

«Арсенал» Тула — «Торпедо» Москва — 1:0;

«Волга» Ульяновск — «Челябинск» — 0:2;

«Нижний Новгород» — «Шинник» — 3:0.

3 августа, понедельник:

«Уфа» — «КАМАЗ» — 1:1.

«Велес» — «Ротор» — 2:1.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.