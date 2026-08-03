Тихонов — о зарплате Даку: почему должны подстраиваться под Солари, который средний игрок?

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о зарплате нападающего Мирдинда Даку в случае перехода из «Рубина» в московский клуб и возможной реакции на это со стороны футболистов красно-белых. При этом Тихонов упомянул полузащитника «Спартака» Пабло Солари.

«Послушайте, мы сейчас говорим о том, что может и не произойти. Почему мы должны смотреть на нападающего Даку как на хорошего качественного футболиста и подстраиваться под Солари, который для меня средний игрок? Вот Самородов выйдет, он будет играть лучше Солари, если возьмут. Мы сейчас будем смотреть, как отреагирует Солари на зарплату Даку?» — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее СМИ сообщили, что Даку близок к переходу в «Спартак». Зарплата футболиста в московском клубе может составить около € 4 млн.