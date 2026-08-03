«Наполи» поминутно расписал срыв трансфера Йеспера Линдстрёма в «Шальке»

Итальянский «Наполи» выступил с официальным заявлением по несостоявшемуся переходу полузащитника Йеспера Линдстрёма в немецкий «Шальке», в котором поминутно расписал причины срыва сделки. Свою публикацию пресс-служба неаполитанцев мотивировала неточными сообщениями в СМИ.

«В воскресенье состоялся обмен сообщениями относительно общих условий контракта, в ходе которого не было высказано никаких возражений относительно финансовых и платёжных условий предложенного контракта.

Сегодня, в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 мск) немецкий клуб уведомил «Наполи», что некоторые из предложенных условий неприемлемы, в том числе с учётом новых технических и спортивных требований после травм двух игроков, полученных в выходные, что означало необходимость внесения изменений в стратегию трансферного окна.

В 14:22 мск немецкому клубу был отправлен ответ, в котором говорилось, что, хотя изменения в общей сделке носят незначительный характер, и с учётом новых технических потребностей немецкого клуба «Наполи» готов принять версию контракта, представленную «Шальке».

В 18:32 мск немецкий клуб подтвердил, что больше не заинтересован в Линдстрёме из-за новых приоритетов в формировании состава, чётко указав реальные причины, по которым сделка не была завершена.

Надеясь, что это заявление прояснило, кто на самом деле несёт ответственность за сорванный трансфер игрока, «Наполи» оставляет за собой все законные права и возможности в компетентных органах для защиты своих интересов», — говорится в заявлении на официальном сайте «Наполи».