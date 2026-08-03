Названы условия, на которых Винисиус готов продлить контракт с «Реалом» — AS

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор готов продлить контракт со «сливочными» при соблюдении ряда условий, сообщает AS.

Футболист требует от мадридского клуба зарплату в € 20 млн чистой прибыли после вычета налогов, процент от авторских прав на использование своего образа, а также прописной бонус за продление контракта.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Винисиусу со стороны лондонского «Арсенала».

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.