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Муми Нгамалё стал игроком кипрского «Пафоса»

Муми Нгамалё стал игроком кипрского «Пафоса»
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Кипрский «Пафос» объявил о подписании вингера сборной Камеруна Муми Нгамалё. О трансфере официально сообщила пресс-служба клуба. С 32-летним футболистом был заключён контракт на два сезона — до лета 2028 года.

«Все в футбольном клубе «Пафос» тепло приветствуют Николя Муми Нгамалё и желают ему всяческих успехов. Добро пожаловать в «Пафос», Муми!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пафоса» на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Пафос»

В минувшем сезоне на счету Нгамалё четыре гола и две результативные передачи в 21 матче чемпионата России в составе московского «Динамо». С 1 июля камерунец находился в статусе свободного агента.

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