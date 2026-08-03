Муми Нгамалё стал игроком кипрского «Пафоса»

Кипрский «Пафос» объявил о подписании вингера сборной Камеруна Муми Нгамалё. О трансфере официально сообщила пресс-служба клуба. С 32-летним футболистом был заключён контракт на два сезона — до лета 2028 года.

«Все в футбольном клубе «Пафос» тепло приветствуют Николя Муми Нгамалё и желают ему всяческих успехов. Добро пожаловать в «Пафос», Муми!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пафоса» на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Пафос»

В минувшем сезоне на счету Нгамалё четыре гола и две результативные передачи в 21 матче чемпионата России в составе московского «Динамо». С 1 июля камерунец находился в статусе свободного агента.