«Синергия!» «Спартак» опубликовал эмоции Карседо в моменте с голом Ву в ворота «Ахмата»
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Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал эмоции главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо в моменте с голом защитника красно-белых Кристофера Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в этой встрече праздновали футболисты «Спартака» — 2:1. Ву сравнял счёт в матче на 39-й минуте после удара головой.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
Опубликованное видео «Спартак» подписал фразой: «Красно-белая синергия!»
Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».
После двух матчей в чемпионате России «Спартак» набрал шесть очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.
В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо встретятся с «Краснодаром» (9 августа).
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