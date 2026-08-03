«Синергия!» «Спартак» опубликовал эмоции Карседо в моменте с голом Ву в ворота «Ахмата»

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал эмоции главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо в моменте с голом защитника красно-белых Кристофера Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в этой встрече праздновали футболисты «Спартака» — 2:1. Ву сравнял счёт в матче на 39-й минуте после удара головой.

Опубликованное видео «Спартак» подписал фразой: «Красно-белая синергия!»

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

После двух матчей в чемпионате России «Спартак» набрал шесть очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо встретятся с «Краснодаром» (9 августа).