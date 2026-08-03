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«Синергия!» «Спартак» опубликовал эмоции Карседо в моменте с голом Ву в ворота «Ахмата»

«Синергия!» «Спартак» опубликовал эмоции Карседо в моменте с голом Ву в ворота «Ахмата»
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Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал эмоции главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо в моменте с голом защитника красно-белых Кристофера Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в этой встрече праздновали футболисты «Спартака» — 2:1. Ву сравнял счёт в матче на 39-й минуте после удара головой.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

Опубликованное видео «Спартак» подписал фразой: «Красно-белая синергия!»

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

После двух матчей в чемпионате России «Спартак» набрал шесть очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

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