Сальваторе Боккетти высказался о возможном переходе Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак»

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти высказался о возможном переходе форварда казанского клуба Мирлинда Даку в состав красно-белых.

— Он 100% усилит «Спартак». Он хороший нападающий, знает чемпионат. Уже забил два гола [в сезоне], 100% поможет «Спартаку». В матче с «Ахматом» я увидел, что «Спартак» играл с Мартинсом в нападении, мне это не очень понравилось. Лучше, чтобы там играл какой‑то нападающий — Угальде или Даку, если он перейдёт.

— Можно ли назвать Даку легендой «Рубина»?

— Чтобы стать легендой, нужно выиграть титул. Если ты много забиваешь, это хорошо, однако, чтобы стать легендой и остаться у всех в памяти, нужно взять титул. Даку — очень хороший футболист, но титул — это очень важно, — сказал Боккетти в эфире «Матч Премьер».

Ранее СМИ сообщили, что Даку близок к переходу в «Спартак».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.