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«Фиорентина» арендовала у «Ювентуса» защитника за € 1,8 млн с опцией выкупа за € 9,5 млн

«Фиорентина» арендовала у «Ювентуса» защитника за € 1,8 млн с опцией выкупа за € 9,5 млн
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«Ювентус» объявил о достижении соглашения с «Фиорентиной» о передаче прав на защитника Жоау Мариу. Как сообщает пресс-служба туринцев, футболист перешёл на правах аренды до 30 июня 2027 года за сумму в € 1,8 млн, которая будет выплачена в течение одного финансового года.

Кроме того, соглашение предусматривает для «Фиорентины» опцию выкупа прав на игрока на постоянной основе за дополнительную сумму в € 9,5 млн. Данная сумма в случае активации пункта о выкупе будет выплачиваться в течение трёх финансовых лет.

Мариу перебрался в «Ювентус» из «Порту» летом 2025-го. Вторую половину минувшего сезона 26-летний защитник провёл на правах аренды в «Болонье».

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