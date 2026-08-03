«Фиорентина» арендовала у «Ювентуса» защитника за € 1,8 млн с опцией выкупа за € 9,5 млн

«Ювентус» объявил о достижении соглашения с «Фиорентиной» о передаче прав на защитника Жоау Мариу. Как сообщает пресс-служба туринцев, футболист перешёл на правах аренды до 30 июня 2027 года за сумму в € 1,8 млн, которая будет выплачена в течение одного финансового года.

Кроме того, соглашение предусматривает для «Фиорентины» опцию выкупа прав на игрока на постоянной основе за дополнительную сумму в € 9,5 млн. Данная сумма в случае активации пункта о выкупе будет выплачиваться в течение трёх финансовых лет.

Мариу перебрался в «Ювентус» из «Порту» летом 2025-го. Вторую половину минувшего сезона 26-летний защитник провёл на правах аренды в «Болонье».