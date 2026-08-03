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«Мужики-то остались?!» Тихонов — о праздновании футболистов голов в РПЛ

«Мужики-то остались?!» Тихонов — о праздновании футболистов голов в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о праздновании футболистами голов в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— У нас половина чемпионата России все плачут и посылают эти сердечки. У нас мужики-то остались в РПЛ?! Мы раньше радовались, когда чемпионство выигрывали, бились.

— А почему проявление любви — это не мужское?
— Послушайте, ну хватит уже сердечки посылать и ныть после каждого гола. Что вы там выигрываете, если нигде не участвуете, а всё сердечки посылаете каким-то любимкам? Мужики должны оставаться мужиками! Иди лучше к парню, который тебе голевую передачу сделал, который тебе обеспечил этот гол. Радуйся с командой! Что вы бегаете всё по трибунам, целуетесь? — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

По итогам 2-го тура чемпионата России «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» набрали шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.

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