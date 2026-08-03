К «Челси» обратились три клуба АПЛ и три — из Европы по поводу трансфера Мудрика — The Sun

Несколько клубов обратились к «Челси» по поводу возможного трансфера вингера Михаила Мудрика после досрочного завершения дисквалификации за употребление допинга. Как сообщает издание The Sun, три клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в трансфере украинца.

В их числе новичок АПЛ «Ковентри», которым руководит бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард. При нём Мудрик провёл восемь матчей. Также к игроку присматриваются три европейских клуба. Ранее пресс-служба «Челси» сообщила, что Мудрик присоединился к команде на сборах.

Футболист тренировался отдельно с декабря 2024 года, с момента отстранения. Сообщается, что главный тренер «Челси» Хаби Алонсо готов предоставить Мудрику время, прежде чем принять окончательное решение по поводу трансфера, аренды или сохранения его в составе.