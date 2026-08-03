Бернарду Силва высказался о тренере «Реала» Жозе Моуринью

Полузащитник мадридского «Реала» Бернарду Силва высказался о главном тренере «сливочных» Жозе Моуринью.

«С нетерпением жду начала работы и обучения у Жозе Моуринью. Очень рад, потому что он тренер, который очень много значит для португальского футбола.

Мы много смотрели игры его команд с самого моего детства, и он всегда возводил португальский футбол на самый высокий уровень», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

«Реал» объявил о подписании Силвы 17 июня. Моуринью возглавил команду 11 июня. Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.