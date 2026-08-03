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Три игрока «Спартака» вошли в топ-3 РПЛ по точным пасам в финальную треть — Opta Sports

Три игрока «Спартака» вошли в топ-3 РПЛ по точным пасам в финальную треть — Opta Sports
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Три футболиста московского «Спартака» входят в топ-3 игроков Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по числу точных передач в финальную треть. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, в число лучших в РПЛ по данному показателю входят аргентинец Эсекьель Барко, а также бразильский вингер Маркиньос и полузащитник Роман Зобнин.

На счету Барко 61 точная передача в финальную треть. У Маркиньоса таких пасов за два тура набралось 48. У Зобнина — 39.

В топ-5 также входит защитник «Краснодара» Лукас Оласа, у которого 33 точных передачи в зоне атаки. На пятом месте расположился полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (32 паса).

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