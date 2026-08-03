Нападающий Гонсало Гарсия перешёл из мадридского «Реала» в «Фулхэм». Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года с возможностью продления на один год. Сумма трансфера не разглашается.

«Очень благодарен и очень рад быть здесь. Я должен поблагодарить руководство и главного тренера Арбелоа за оказанное мне доверие, и я очень, очень рад начать играть», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Фулхэма».

Гонсало Гарсия — воспитанник «Реала». В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.