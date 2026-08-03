15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гонсало Гарсия перешёл из мадридского «Реала» в «Фулхэм»

Гонсало Гарсия перешёл из мадридского «Реала» в «Фулхэм»
Комментарии

Нападающий Гонсало Гарсия перешёл из мадридского «Реала» в «Фулхэм». Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года с возможностью продления на один год. Сумма трансфера не разглашается.

«Очень благодарен и очень рад быть здесь. Я должен поблагодарить руководство и главного тренера Арбелоа за оказанное мне доверие, и я очень, очень рад начать играть», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Фулхэма».

Гонсало Гарсия — воспитанник «Реала». В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.

Материалы по теме
Бернарду Силва высказался о тренере «Реала» Жозе Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android