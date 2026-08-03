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Раскрыта сумма, которую «Фулхэм» заплатил «Реалу» за трансфер Гонсало Гарсии — Романо

Раскрыта сумма, которую «Фулхэм» заплатил «Реалу» за трансфер Гонсало Гарсии — Романо
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«Фулхэм» заплатит мадридскому «Реалу» € 40 млн за трансфер форварда Гонсало Гарсии, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Также «сливочные» получат € 2 млн в качестве бонусов и 30% — от суммы будущей продажи футболиста.

Ранее «Фулхэм» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего.

Гонсало Гарсия — воспитанник «Реала». В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.

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