Экс-футболист сборной России завершил карьеру и стал тренером бельгийского «Вестерло»

Бывший полузащитник сборной России Роман Нойштедтер завершил профессиональную карьеру футболиста и стал тренером. Как сообщает официальный сайт бельгийского «Вестерло», экс-игрок вошёл в тренерский штаб команды в качестве ассистента.

Нойштедтер выступал за «Вестерло» с февраля 2022 по август 2026 года. До переезда в Бельгию он защищал цвета «Динамо», «Фенербахче», «Шальке», мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Майнца», воспитанником которого он является.

Фото: ФК «Вестерло»

На счету Бывшего футболиста 13 матчей за сборную России, включая два — на чемпионате Европы 2016 года, где россияне заняли четвёртое место в группе с Уэльсом, Англией и Словакией. За национальную команду Нойштедтер отличился лишь однажды — в игре Лиги Наций УЕФА с Турцией (2:0) в 2018.