В Сербии отказались поддержать кандидатуру Инфантино для переизбрания на пост главы ФИФА

Футбольная ассоциация Сербии отозвала письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.

«Футбольная ассоциация Сербии отозвала свою поддержку Джанни Инфантино на новый срок на посту президента ФИФА.

Мы хотели бы напомнить вам, что 25 мая этого года мы письменно выразили свою поддержку г-ну Инфантино, но, тщательно рассмотрев события, которые серьёзно подорвали репутацию и авторитет как ФИФА, так и её президента за прошедший период, мы считаем это единственным логичным и рациональным шагом.

Футбольная ассоциация Сербии считает, что будущее мирового футбола должно основываться на прозрачности, диалоге, взаимном уважении и партнёрстве между всеми конфедерациями и национальными ассоциациями.

Мы считаем, что ни одно решение, имеющее стратегическое значение для будущего футбола, не должно приниматься без широкого консенсуса и открытых консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Футбольная ассоциация Сербии по-прежнему привержена сотрудничеству с ФИФА, УЕФА и всеми национальными ассоциациями в целях развития и совершенствования футбола, но считает, что необходимы новое доверие, новый подход и лидерство, которые будут способствовать обновлению диалога, единства и доверия к международным футбольным институтам», — говорится в заявлении на официальной странице Футбольной ассоциация Сербии в социальной сети Х.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА. Ранее Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.