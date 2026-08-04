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«Фулхэм» представил второго игрока из «Реала» за день в качестве новичка

«Фулхэм» представил второго игрока из «Реала» за день в качестве новичка
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В понедельник, 3 августа, «Фулхэм» объявил о трансфере полузащитника Сесара Паласиоса из мадридского «Реала». Как сообщает пресс-служба «дачников» на официальном сайте, с 21-летним плеймейкером был подписан пятилетний контракт — до конца сезона-2030/2031.

Также в соглашении присутствует опция продления ещё на год. Сумма трансфера не разглашается, но СМИ сообщали, что сделка обойдётся «Фулхэму» в € 10 млн, а «Реал» сохранит за собой право на 30% от суммы будущей продажи игрока.

Фото: ФК «Фулхэм»

За «Фулхэм» Паласиос будет выступать под восьмым номером. Ранее в тот же день лондонцы представили в качестве новичка экс-форварда «Реала» Гонсало Гарсию. С нового сезона командой руководит бывший главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа.

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