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«Минус один игрок». Гурцкая назвал футболиста ЦСКА, который является проблемой для клуба

«Минус один игрок». Гурцкая назвал футболиста ЦСКА, который является проблемой для клуба
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Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о защитнике ЦСКА Мойзесе, оценив его игру на старте Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Есть одна проблема в ЦСКА. Это Мойзес на поле. Его надо бы посадить на лавку, но я не знаю, хватает ли авторитета у этого тренера [Игдисамова], посадить Мойзеса. Но он как будто бы минус один игрок в ЦСКА всё время. Мойзес, мне кажется, резко сдулся. Два года назад это был топ, один из лучших в России. Прошедшие полгода – плохо, сейчас – минус один игрок, от него никакого толку нет», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2023 года. В составе армейского клуба бразилец провёл 140 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал девять результативных передач.

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