«А тренер знает, что купили за 180 млн?» Тихонов оценил перспективы Бориско в ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил перспективы голкипера Максима Бориско в ЦСКА после перехода из «Балтики», сделав выбор между ним и Владиславом Торопом.

— А тренер знает, что купили футболиста за 180 млн? Для чего брать? Я считаю, что Бориско не хуже, чем Тороп.

— А почему Тороп должен тогда сесть? Если не хуже.

— Бориско лучше. К футболистам и вратарям мы привыкаем. Для меня, допустим, Бориско, который себя в «Балтике» проявил на выходах, в рамке сильнее, чем Тороп. Есть моменты… игра ногами, но это другой вопрос, — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

28 июля армейский клуб объявил о подписании контракта с Бориско на три года с возможностью продления на сезон. В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) голкипер остался в запасе.