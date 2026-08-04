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«А тренер знает, что купили за 180 млн?» Тихонов оценил перспективы Бориско в ЦСКА

«А тренер знает, что купили за 180 млн?» Тихонов оценил перспективы Бориско в ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил перспективы голкипера Максима Бориско в ЦСКА после перехода из «Балтики», сделав выбор между ним и Владиславом Торопом.

— А тренер знает, что купили футболиста за 180 млн? Для чего брать? Я считаю, что Бориско не хуже, чем Тороп.

— А почему Тороп должен тогда сесть? Если не хуже.
— Бориско лучше. К футболистам и вратарям мы привыкаем. Для меня, допустим, Бориско, который себя в «Балтике» проявил на выходах, в рамке сильнее, чем Тороп. Есть моменты… игра ногами, но это другой вопрос, — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

28 июля армейский клуб объявил о подписании контракта с Бориско на три года с возможностью продления на сезон. В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) голкипер остался в запасе.

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