«Ливерпулю» предложили вернуть Трента Александер-Арнольда из «Реала» летом — talkSPORT

«Ливерпулю» предложили вернуть защитника Трента Александер-Арнольда из мадридского «Реала» из-за проблем на правом фланге обороны. Такое мнение высказала журналист Анджелина Келли. Англичанин перебрался в испанский клуб прошлым летом, отказавшись продлевать контракт с мерсисайдцами.

«Я знаю, каково это, когда игрок, по вашему мнению, предаёт клуб – особенно если это ваш воспитанник, особенно если вы из Ливерпуля. Я понимаю. Когда мадридский «Реал» звонит, трудно сказать «нет» – мы должны быть честны в этом – и он перешёл, однако ничего толком не вышло. И вы смотрите на «Ливерпуль» и думаете: нужен ли им новый правый защитник?

Я имею в виду, что [Жереми] Фримпонг не очень хорошо выглядел в прошлом сезоне. Думаю, ему, вероятно, лучше играть ближе к атаке. [Конор] Брэдли травмирован. Думаю, им, возможно, следует смириться с потерями и просто изучить ситуацию с Трентом. Я не говорю, что его нужно подписывать немедленно – давайте просто рассмотрим этот вариант.

Потому что «Реал» подписал ещё одного правого защитника в лице Дензела Думфриса – это плохая новость для Трента. Так почему бы всем просто не взять на себя ответственность? Знаете, Маркус Рашфорд и «Манчестер Юнайтед» находятся в не совсем такой же, но похожей ситуации. Думаю, что путь назад есть, и наверняка найдётся хотя бы один болельщик «Ливерпуля», который принял бы его обратно.

Я просто думаю, можно попробовать сделать это, потому что он был так хорош в «Ливерпуле». Допустим, он вернётся в «Ливерпуль», проведёт несколько игр, забьёт несколько голов, сделает несколько результативных передач или что-то в этом роде – если он в итоге поможет «Ливерпулю», например, выиграть Премьер-лигу или выйти в финал Лиги чемпионов – если он сделает что-то действительно хорошее для «Ливерпуля», я знаю, что болельщики преданы, но разве это не способ извиниться и загладить свою вину?

Если он может загладить свою вину, почему бы и нет? «Ливерпуль» должен вернуть его, потому что всё пошло не так, да, однако всегда есть путь назад. Иногда люди заслуживают второго шанса, и я думаю, что Трент заслуживает. Так что, учитывая ситуацию на позиции правого защитника, там образовалась брешь — верните его», — сказала Келли в эфире программы Transfer Insiders на YouTube-канале talkSPORT.