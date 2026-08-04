Моуринью настаивает на трансфере Родри из «Манчестер Сити» в «Реал» — Sport.es

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью настаивает на приобретении полузащитника Родри из «Манчестер Сити». Как сообщает издание Sport.es, несмотря на продолжающуюся активность мадридцев на трансферном рынке, португальский специалист продолжает ждать именно подписание опорника сборной Испании.

Моуринью видит в Родри «системообразующего игрока», способного объединить все остальные элементы на поле. По данным источника, переговоры продолжаются, а «Манчестер Сити» хочет заставить «Реал» заплатить крупную сумму за игрока.

Ранее «Реал» уже объявил о приобретении защитников Ибраимы Конате, Дензела Думфриса, Марка Кукурельи, полузащитника Бернарду Силвы и форварда Карлоса Эспи. В ближайшие дни ожидается закрытие сделки по вингеру «РБ Лейпциг» Яну Диоманду.