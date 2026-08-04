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Андрей Тихонов выбрал лучших футболиста и тренера по итогам 2-го тура РПЛ-2026/2027

Андрей Тихонов выбрал лучших футболиста и тренера по итогам 2-го тура РПЛ-2026/2027
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером по итогам 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу над «Факелом» со счётом 3:2. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, по мнению специалиста, стал лучшим игроком. «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» благодаря голу Барко на 90+1-й минуте (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Я думаю, нужно отдать должное Мусаеву. Он в правильном направлении двигается. Ему ни в коем случае нельзя указывать, это большой наш тренер. Он поймёт, что не нужно делать, когда ты ведёшь 3:0.

Лучший игрок… очень тяжело. Давайте отдадим футболисту «Спартака», который гол забил победный, Барко. Забить на 91-й и принести победу в таком тяжелейшем матче…» — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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