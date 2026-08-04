Андрей Тихонов выбрал лучших футболиста и тренера по итогам 2-го тура РПЛ-2026/2027

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером по итогам 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу над «Факелом» со счётом 3:2. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, по мнению специалиста, стал лучшим игроком. «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» благодаря голу Барко на 90+1-й минуте (2:1).

«Я думаю, нужно отдать должное Мусаеву. Он в правильном направлении двигается. Ему ни в коем случае нельзя указывать, это большой наш тренер. Он поймёт, что не нужно делать, когда ты ведёшь 3:0.

Лучший игрок… очень тяжело. Давайте отдадим футболисту «Спартака», который гол забил победный, Барко. Забить на 91-й и принести победу в таком тяжелейшем матче…» — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»