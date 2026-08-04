«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с махачкалинским «Динамо»

«Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при РФС с просьбой дать оценку работе судейской бригады Сергея Карасёва по итогам встречи 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«ФК «Локомотив» направил в Экспертно-судейскую комиссию РФС обращение по итогам решений судейской бригады во главе с Сергеем Карасёвым в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», который состоялся 1 августа 2026 года в Каспийске на стадионе «Анжи Арена».

Клуб обратился за разъяснениями в ЭСК относительно незафиксированного фола в отношении футболиста «Локомотива» Руденко А., вследствие чего ФК «Динамо-Махачкала» забил второй мяч. На наш взгляд, судья матча Сергей Карасёв ошибочно не определил нарушение правил игры со стороны футболиста махачкалинского «Динамо» Алибекова Муталипа на Александре, что непосредственно привело к началу атаки и фиксации взятия ворот ФК «Локомотив» на 73-й минуте. Вмешательства VAR при этом не последовало», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Акроном». Матч состоится 8 августа.