«Равносильно соучастию». В Палестине сделали заявление о ФИФА на фоне конфликта в Израиле

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) выступила с заявлением на фоне скандала вокруг планов ФИФА по созданию коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE). Президент организации Джанни Инфантино отказался от этой идеи после критики конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами УЕФА.

«Растущая дискуссия среди ассоциаций — членов ФИФА о прозрачности, управлении и подотчётности происходит в решающий момент для мирового футбола. Палестинская футбольная ассоциация дважды выражала доверие нынешнему руководству ФИФА с 2015 года. Мы сделали это, веря, что реформа будет означать последовательное применение Устава ФИФА, уважение прав каждой ассоциации-члена, их равное достоинство и управление, основанное на принципах, а не на целесообразности.

Мы ждали. Мы конструктивно взаимодействовали. Мы уважали процедуры ФИФА. В ответ палестинский футбол пережил беспрецедентные разрушения. На фоне войны и геноцида Израиля в Газе наше футбольное сообщество понесло катастрофические потери. Более 1013 футболистов, тренеров, судей, официальных лиц и членов футбольной семьи были убиты. Стадионы, тренировочные базы и футбольная инфраструктура систематически разрушались. Целое поколение палестинских футболистов ощутило, что их будущее оказалось под угрозой. Наши внутренние соревнования были остановлены. Наши национальные команды не могут наслаждаться той свободой и гордостью, которые испытывают 210 других членов ФИФА, играя дома.

Тем не менее спустя более пятнадцати лет фундаментальные вопросы, поднятые перед ФИФА, остаются в ловушке бесконечного цикла проверок, отчётов и процедурных задержек, в то время как палестинский футбол сталкивается с экзистенциальной угрозой отрицания и уничтожения самого своего существования. Многие сейчас ставят под сомнение коммерческое направление ФИФА и вопрос о том, следует ли рассматривать величайшие активы футбола как финансовые инструменты. Это законные опасения. Однако для Палестины этот вопрос ещё более фундаментален. Нас беспокоит то, обладает ли ФИФА ещё институциональной смелостью, чтобы без колебаний и без политического подчинения соблюдать свой собственный Устав.

На протяжении всего этого периода неоднократные задержки ФИФА, основанные на двойных стандартах, а также юридических тонкостях, позволяющих игнорировать очевидные реалии, и молчание способствовали не сохранению нейтралитета, а дальнейшим нарушениям. Каждое отложенное решение приводило к ухудшению ситуации на местах, в то время как доверие к управлению ФИФА неуклонно снижалось. Нигде это не проявляется так явно, как в продолжающихся выступлениях клубов, базирующихся в незаконных израильских поселениях, созданных на оккупированной палестинской территории. Пока ФИФА продолжала обсуждать этот вопрос, число клубов из поселений, входящих в Израильскую футбольную ассоциацию, увеличивалось. Не обеспечивая соблюдение собственного Устава, ФИФА позволила ситуации на местах ещё больше усугубиться, подрывая свою приверженность территориальной целостности своих ассоциаций-членов. Молчание, в то время, когда совершается геноцид, равносильно соучастию», — говорится в заявлении на сайте PFA.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино мог увеличить свою зарплату в 10 раз, если бы смог реализовать свою идею по продаже части прав на чемпионат мира.