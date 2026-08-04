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Турецкий журналист: ожидания Батракова по зарплате в «Галатасарае» выше, чем хотелось бы

Турецкий журналист: ожидания Батракова по зарплате в «Галатасарае» выше, чем хотелось бы
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Президент «Галатасарая» ведёт переговоры по переходу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Что касается Батракова, то этим трансфером лично занимается президент клуба Дурсун Озбек. Он действительно заинтересован в переходе игрока, и это один из футболистов, кандидатуру которого одобрил главный тренер Окан Бурук. Говорят, что Батраков очень вдохновляет Дурсуна Озбека.

Президент клуба лично прикладывает усилия, чтобы завершить этот трансфер. При этом ожидания игрока по зарплате немного выше, чем хотелось бы», — сказал журналист Эртан Сузгун в подкасте на YouTube-канале.

Батракову 21 год. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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