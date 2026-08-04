Гонсало Гарсия оставил небольшое послание «Реалу» после своего перехода в «Фулхэм»

Испанский нападающий Гонсало Гарсия опубликовал пост после своего перехода из мадридского «Реала» в лондонский «Фулхэм».

«С самого начала и навсегда! Вечно благодарен! Hala Madrid (популярный фанатский клич в «Реале», означающий: «Да здравствует, Мадрид!». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Гарсия на своей странице в соцсети X.

Гонсало Гарсия — воспитанник «Реала». В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.