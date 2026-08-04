Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира

Сборная Алжира объявила об уходе Владимира Петковича с поста главного тренера.

«Алжирская федерация футбола сообщает об официальном прекращении сегодня контрактных отношений с тренером национальной команды Владимиром Петковичем и его тренерским штабом по обоюдному согласию сторон.

Алжирская федерация футбола выражает искреннюю благодарность Владимиру Петковичу и всем членам его штаба за их профессионализм, приверженность делу и преданность работе на протяжении 29 месяцев во главе тренерского штаба национальной команды. Федерация также выражает глубокую признательность за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в заявлении на официальной странице сборной в социальной сети X.

На ЧМ-2026 сборная Алжира под руководством Петковича дошла до 1/16 финала, где проиграла национальной команде Швейцарии (0:2).