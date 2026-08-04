Ферран Торрес ответил, что нужно сделать «Барселоне», чтобы он остался в клубе

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист считает своё положение в команде недооценённым и готов рассмотреть переход в «ПСЖ».

— Что нужно сделать «Барселоне», чтобы сохранить тебя?

— «Барсе» нужно показать, что они меня любят, они могут прийти на переговоры, и в конце концов всё будет обсуждено. Каждый раз, когда эти команды [«ПСЖ»] хотят тебя заполучить, это хорошо. В конце концов, у меня есть контракт с «Барсой». В футболе никогда не знаешь, что может произойти, но хорошая сторона в том, что, поскольку у меня есть контракт, я могу подождать и решить для себя сам, — приводит слова Торреса аккаунт Barca Times в соцсети X со ссылкой на интервью игрока для Sportico.

В минувшем сезоне Ферран Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.