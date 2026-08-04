40-летний Возинья подписал контракт с «Коло-Коло»

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал игроком «Коло-Коло», сообщается на странице чилийского клуба в социальной сети.

«Возинья — теперь игрок «Коло-Коло», — говорится в сообщении команды.

Срок соглашения не раскрывается, однако, по информации Transfermarkt, контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». Последним клубом вратаря до перехода в «Коло-Коло» был португальский «Шавиш» из второго дивизиона. В минувшем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 19 встречах во всех турнирах, из них шесть раз сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.