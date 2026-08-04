15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний Возинья подписал контракт с «Коло-Коло»

40-летний Возинья подписал контракт с «Коло-Коло»
Комментарии

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал игроком «Коло-Коло», сообщается на странице чилийского клуба в социальной сети.

«Возинья — теперь игрок «Коло-Коло», — говорится в сообщении команды.

Срок соглашения не раскрывается, однако, по информации Transfermarkt, контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». Последним клубом вратаря до перехода в «Коло-Коло» был португальский «Шавиш» из второго дивизиона. В минувшем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 19 встречах во всех турнирах, из них шесть раз сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
Возинья приземлился в аэропорту Чили, несмотря на новости о переходе в марокканский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android