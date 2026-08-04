«У меня вопрос к Ву». Шалимов — о курьёзном пенальти в ворота «Спартака»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Когда судья свистнул, Бабич схватился за голову, соответственно, он понимал и знал, что есть такое правило. У меня вопрос к Ву. В прошлом сезоне Мажич в похожем эпизоде, когда судья не назначил пенальти, сказал, что это ошибка. На чемпионате мира в одной игре была такая же ситуация, судья не назначил, сказали, что ошибка. Это такие правила. Удивительно, что Ву сказал, что первый раз об этом слышит. Бабич хватается за голову, он об этом знает, Ву — не знает. Судьи встречаются всё время с командами и рассказывают правила, нововведения. Об этом моменте они говорили или нет? Если говорили, Ву должен об этом знать. Для меня это основная вещь. Не может быть ситуации, что защитник не знал об этом правиле», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, эпизод произошёл после того, как защитник «Спартака» Кристофер Ву взял мяч руками в собственной штрафной, получив передачу от вратаря Александра Максименко. Камерунец не заметил, что голкипер уже ввёл мяч в игру, из-за чего главный арбитр назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.