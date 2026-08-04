«Нарушение честной истории». Гурцкая раскритиковал нашумевший трансфер Латышонка

Футбольный агент Тимур Гурцкая критически оценил ситуацию с переходом вратаря Евгения Латышонка в «Балтику». Напомним, 29 июля «Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря из «Зенита», а спустя всего несколько часов сообщил о его аренде в калининградскую команду.

— Как вы смотрите на такие схемы?

— Очень плохо. Футбол — это не акции, не биржа. Сейчас получается игра на бирже — к футболу это не имеет отношения. Я не знаю, зарегистрировала бы ФИФА эту сделку, если кто-то отправил на неё жалобу — например, конкуренты «Балтики». «Балтика» бесплатно получает усиление — это уже нарушение честной истории. Игрок находится в клубе девять часов и переходит из команды более низшего ранга в более сильную. Какие здесь финансовые или спортивные привилегии? Я не юрист, но я всегда знал: когда вы покупаете игрока для такой сделки, он должен быть хотя бы 16 недель в клубе, — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.