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«Реал» сделал улучшенное предложение Винисиусу по контракту — ESPN

«Реал» сделал улучшенное предложение Винисиусу по контракту — ESPN
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Мадридский «Реал» сделал новое предложение о продлении контракта с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором. Как сообщает ESPN, после завершения чемпионата мира клуб возобновил переговоры, которые оставались без движения почти год.

По информации источника, испанский клуб улучшил финансовые условия. Теперь Винисиусу предложена зарплата в размере € 22 млн в год, тогда как ранее речь шла о меньшей сумме.

Однако предложение по-прежнему не устраивает футболиста. Сообщается, что 26-летний бразилец рассчитывает получать около € 30 млн за сезон. Сейчас его годовой оклад составляет примерно € 17,5 млн.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца сезона. Если соглашение не будет продлено, уже с января игрок сможет вести переговоры с другими клубами и подписать предварительный контракт.

По данным ESPN, сам футболист и его представители считают, что нынешнее соглашение станет главным контрактом в его карьере, поэтому ожидают, что «Реал» учтёт не только возраст игрока, но и его вклад в успехи команды с момента перехода в 2018 году.

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