«Что это? Радовались 11 млн». Гурцкая раскритиковал «Рубин» за трогательное проводы Даку

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мыслями о том, как игроки «Рубина» попрощались с форвардом Мирлиндом Даку перед его вероятным трансфером в московский «Спартак». После матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1) футболисты казанской команды подхватили 28-летнего албанского нападающего на руки и стали его качать.

— Даку сразу после игры попрощался с «Рубином» на поле.

— Это было очень трогательно — слёзы, подбрасывания. Что это? Они радовались, что придёт 11 миллионов за него и заплатят бонус?

— Он один из лучших бомбардиров в истории клуба.

— Он не легенда клуба.

— Что такое «легенда клуба» для вас?

— Хотя бы какой-то трофей взял для клуба.

— Если вы не играете в топ-клубах, то не можете ничего выиграть.

— Зачем его тогда подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться. Окей, Даку — легенда клуба, который ничего не выиграл и мало играл. Если бы у «Рубина» не было побед, то продать футболиста за € 11 млн было бы хорошей историей. Но у них были победы, — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

Ранее СМИ сообщили, что Даку близок к переходу в «Спартак» за € 11 млн.

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.