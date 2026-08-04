The Times раскрыл план УЕФА, АФК и КОНКАКАФ в случае переизбрания Инфантино в ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) прорабатывают создание альтернативных международных турниров в случае сохранения Джанни Инфантино на посту президента Международной фередации футбола (ФИФА). Об этом сообщает The Times.

По данным издания, главы трёх объединений намерены добиться отставки действующего руководителя организации. Они подготовили ряд сценариев на случай его выдвижения на четвёртый срок на выборах в марте 2027 года. В числе возможных шагов — старт параллельных соревнований, бойкот заседаний совета ФИФА и блокировка решений ведомства.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА. Ранее Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.