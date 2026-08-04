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Турецкий журналист раскрыл позицию «Локомотива» по возможному уходу Батракова

Турецкий журналист раскрыл позицию «Локомотива» по возможному уходу Батракова
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Турецкий журналист Эртан Сузгун рассказал, что «Локомотив» не хочет продавать полузащитника клуба Алексея Батракова на фоне интересе со стороны турецкого «Галатасарая».

«Позиция «Локомотива» такова: «Это наш самый ценный футболист. Если мы и будем его продавать, то только за очень хорошие деньги. За небольшую сумму отпускать его не собираемся».

Поэтому договорённости по трансферной стоимости пока нет. Из России звучали опровержения информации о переговорах. «Локомотив» не хочет продавать игрока, поэтому заявляет, что никаких переговоров не было», — сказал журналист Эртан Сузгун в подкасте на YouTube-канале.

Батракову 21 год. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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