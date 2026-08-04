Турецкий журналист раскрыл позицию «Локомотива» по возможному уходу Батракова

Турецкий журналист Эртан Сузгун рассказал, что «Локомотив» не хочет продавать полузащитника клуба Алексея Батракова на фоне интересе со стороны турецкого «Галатасарая».

«Позиция «Локомотива» такова: «Это наш самый ценный футболист. Если мы и будем его продавать, то только за очень хорошие деньги. За небольшую сумму отпускать его не собираемся».

Поэтому договорённости по трансферной стоимости пока нет. Из России звучали опровержения информации о переговорах. «Локомотив» не хочет продавать игрока, поэтому заявляет, что никаких переговоров не было», — сказал журналист Эртан Сузгун в подкасте на YouTube-канале.

Батракову 21 год. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.