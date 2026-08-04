Госсекретарь США ответил на слухи, что Инфантино хочет сохранить пост в ФИФА через Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио не намерен созваниваться с главой ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщил помощник руководителя американского внешнеполитического ведомства по связям с общественностью Дилан Джонсон в соцсети Х.

«У госсекретаря Рубио нет планов разговора с Инфантино, и этим утром звонка не будет», — написал Джонсон.

Ранее издание New York Post со ссылкой на источники информировало, что президент Международной федерации футбола рассчитывал получить поддержку от администрации Дональда Трампа из-за призывов к его отставке. Утверждалось, что Инфантино планировал телефонный контакт с Рубио.

Напомним, ФИФА анонсировала создание дочерней структуры FIFA Forward Enterprises для управления коммерческими правами на чемпионаты мира и другие соревнования с целью увеличения доходов организации. Инициатива вызвала резкое неприятие со стороны УЕФА, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатской конфедерации футбола (АФК). Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА.