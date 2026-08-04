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L'Équipe назвал Кварацхелию одним из основных претендентов на «Золотой мяч»

L'Équipe назвал Кварацхелию одним из основных претендентов на «Золотой мяч»
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Авторитетное французское издание L'Équipe посвятило первую полосу форварду «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии с заголовком «LE PRÉTENDANT» («Претендент»).

Издание отмечает, что на фоне отсутствия ярких героев на прошедшем чемпионате мира вингер «ПСЖ» стал полноценным кандидатом на «Золотой мяч» благодаря выдающемуся сезону в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Кварацхелия провёл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 19 забитых мячей и 11 голевых передач. Контракт грузинского полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в €140 млн.

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