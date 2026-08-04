В «Лейпциге» выступили с заявлением на фоне инсайда Романо о переходе Диоманда в «Реал»

Генеральный директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер опроверг заявление журналиста и инсайдера Фабрицио Романо о том, что сделка по трансферу вингера сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманда в мадридский «Реал» завершена.

«Очевидно, что несколько дней назад некоторые так называемые эксперты по трансферам заявили, что сделка завершена или объявили о «here we go» (фирменный знак Фабрицио Романо о том, что сделка завершена. Означает «поехали». — Прим. «Чемпионата»). Это просто неправда. Мы ещё не на этом этапе», — приводит слова Шефера журналист Sky Sport Филипп Хинце в соцсети X.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года.